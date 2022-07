L'Unieuro completa la giovane coppia di play, ufficiale Lorenzo Penna: "Forlì è una grande opportunità"

Lo esclama senza troppi giri di parole: "Questa di Forlì è una grande opportunità". La Pieffe 2.015 ufficializza il secondo playmaker, Lorenzo Penna. 25 anni il prossimo il 21 gennaio, originario di Bentivoglio (Bologna), Penna è un playmaker di 180 centimetri per 80 chili che fa del dinamismo e dell’aggressività il suo marchio di fabbrica, ed arriva dall’esperienza con la Scaligera Basket Verona, con la quale ha conquistato la promozione in Serie A1.

Lorenzo è cresciuto cestisticamente nella Virtus Bologna, squadra con la quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all’esordio in Serie A nel 2015. Giovanissimo, nella stagione 2016-2017 è stato protagonista dell’annata che porta le V-Nere a vincere la Coppa Italia e conquistare la Serie A, giocando oltre 14 minuti di media a partita. Nell’estate 2016 si è trasferito all’Andrea Costa Imola (dove, a 19 anni, ha giocato oltre 28’ di media a partita, segnando quasi 8 punti ad allacciata e distribuendo 3.6 assist, vincendo anche il premio di miglior “Under 22” del campionato), prima di un biennio a Udine tra il 2018 ed il 2020.

Nella stagione 2020-21 ha vestito i colori del Basket Torino, andando ad un passo dalla promozione in Serie A; promozione che, come detto, ha raggiunto con la Tezenis Verona, in una stagione per lui sfortunata a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Penna ha anche esperienze in Nazionale: nel 2014 ha giocato gli Europei Under 16, chiusi al quinto posto. Nel 2016 arriva invece a medaglia di bronzo con l’Under 18 agli europei di categoria, mentre nel 2017 è protagonista con l’Under 19 ai Mondiali in Egitto, dove gli azzurri vincono la medaglia d’argento.

"Vengo in una piazza contro la quale ho giocato tante volte, e conosco bene il calore del pubblico e l’atmosfera che si può respirare all’interno dell’Unieuro Arena - sono le prime parole da biancorosso -. Io darò tutto me stesso, ci metterò grinta, cuore ed entusiasmo, per vincere più partite possibile e trascinare i tifosi per avere sempre il loro sostegno. Non vedo l’ora di tornare in campo e farlo per Forlì mi dà ancora più forza, con l’obiettivo di costruire qualcosa di importante e migliorare giorno dopo giorno".

"Inseriamo un altro giocatore giovane, ma che in carriera ha giocato finali, vinto campionati e conquistato promozioni, acquisendo tanta esperienza - afferma il presidente Gianfranco Nicosanti -. Penso sia il giusto complemento per la coppia di play giovani, ma con esperienza, che abbiamo pensato per la squadra". Coach Antimo Martino ne presenta le qualità: "Lorenzo è un giocatore che conosco benissimo e che, fin dai suoi esordi in questo campionato, ha sempre dimostrato grande solidità. Conosce molto bene la categoria nonostante la sua giovane età, avendo fatto parte di squadre che, tra l’altro, sono sempre state protagoniste negli ultimi anni".

"Viene da un infortunio che lo ha tenuto fuori per la quasi totalità della scorsa stagione e per questo contiamo sulla sua voglia di rivalsa e sul suo entusiasmo - conclude -. Con lui e Valentini formiamo una coppia di play giovane che ha già dimostrato il proprio valore, ma che sicuramente ha il desiderio e l’ambizione di continuare a migliorare; siamo convinti che la loro crescita personale andrà a braccetto con la crescita della squadra”.