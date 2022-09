"Noi ci siamo", l'Unieuro 2.015 si riunisce prima del via del campionato. E svela le nuove divise

Entusiasmo è stata la parola che ha accompagnato la preseason della Pallacanestro 2.015. Ed è stata anche la parola che ha caratterizzato "Noi ci siamo", la serata che si è svolta giovedì sera al Grand Hotel Castrocaro e che ha riunito i soci della Fondazione, i partner, la squadra e lo staff al gran completo, per un bel momento di condivisione in vista dell’inizio del campionato.

Ad aprire la serata è stato il presidente Nicosanti, che ha ringraziato tutti i partner presenti "per il supporto e la vicinanza verso la società". Tra i vari interventi, quello del responsabile marketing biancorosso, Andrea Balestri, che ha ringraziato "chi da anni è al fianco della squadra", accogliendo i nuovi partner ed annunciando le novità previste per la stagione. Riccardo Pinza, presidente dell’attività giovanile, ha illustrato il progetto legato ai giovani e ricordato i bei momenti vissuti lo scorso anno, mentre il general manager Renato Pasquali ha sottolineato "l’importanza del coinvolgimento di bimbi e ragazzi per questa nuova stagione, "Young Generation First".

Antimo Martino, responsabile dell’area tecnica sportiva biancorossa, ha fatto un bilancio di questa prestagione e ricordato con piacere il bel momento vissuto nel primo incontro con la piazza, il 29 agosto, All’Unieuro Arena. E poi, nel gran finale, c’è stata la presentazione della squadra, con un simpatico siparietto che si è creato tra i giocatori e alcuni partner che avevano preparato alcune domande per loro. Tutto questo, prima di svelare la nuova divisa da gara biancorossa, quella che la squadra indosserà ogni domenica.

Svelate le nuove divise con Cinciarini e Sandford in versione modelli