Unieuro 2.015, Johnson e Allen parlano da leader e scaldano i tifosi: "Siamo qui per vincere"

Xavier Johnson e Kadeem Allen hanno le idee chiare: "Siamo qui per vincere". I due nuovi volti americani della Pallacanestro Forlì 2.015 scaldano così il cuore dei tifosi biancorossi alla vigilia dell'inizio di campionato di A2, che vedrà la formazione di coach Antimo Martino sfidare Cento in trasferta. Presentazione ufficiale per i due giocatori a stelle e strisce, "entrambi importanti in un campionato competitivo come quello di quest'anno", le osservazioni del presidente Giancarlo Nicosanti.

"Xavier è già tre anni che è in Italia, con esperienze anche di successo avendo vinto due anni fa il campionato di A2 (con la Tezenis Verona, ndr) - ricorda il numero uno di viale Corridoni -. Quindi sa come si vince e questo è per noi un fattore importante. Per Kadeem si tratta invece della prima volta nel nostro Paese ed è un giocatore che ha avuto esperienze nel mondo Nba per tanti anni, poi in Francia e due anni in Israele".

La parola d'ordine di questa prima fase del campionato sarò "pazienza". Quella che serve ad entrambi gli americani per adattarsi alla squadra e agli automatismi di coach Martino. Anche se dal campo sono arrivate risposte decisamente incoraggianti. "Nelle prime settimane di allenamenti la squadra non è stata sempre al completo per via degli acciacchi di inizio stagione, ma siamo sicuri che già da domenica saranno abili e arruolati e inizieremo a divertirci".

Per Nicosanti, infatti, quello del 2023-2024, "sarà uno dei campionati più belli degli ultimi anni, perchè ci sono tante squadre forti, come abbiamo visto anche nelle Final Four di Supercoppa. Avendo ridotto il numero di squadre il livello qualitativo si è alzato e credo che ogni domenica ci sarà spettacolo". Il tutto, chiosa, "sperando di migliorare il risultato dell'anno precedente".

Arrivare a giocarsi la finale playoff come nella passata stagione è il sogno dei tifosi, ma anche di Allen: "E' un qualcosa ripetibile ed è l'obiettivo per il quale lavorerò quest'anno". "L'obiettivo è vincere - gli fa eco Johnson -. Per la società e il team quella passata è stata una grande annata, ma con un boccone amaro nel finale. Sono qua per migliorare il risultato. Faccio i complimenti a presidente e società per come è stata costruita la squadra. Siamo qui per vincere".

Allen nel suo curriculum può vantare esperienza in Nba: la nuova guardia biancorossa ha giocato a New York,disputando due stagioni ai Knicks e continuando l’esperienza nella lega di sviluppo statunitense, dove ha viaggiato costantemente in doppia cifra. "Ho avuto l'opportunità di allenarmi con i migliori giocatori della pallacanestro al mondo, imparando tanto da loro - le parole del giocatore di Wilmington -. Il mio obiettivo è portare il bagaglio d'esperienza che ho acquisito e condividerlo con i miei compagni di squadra come ho fatto nelle esperienze in Francia e Israele".

Johnson confessa invece di essersi già integrato con i compagni di squadra, non solo in campo. "Si scherza e si passa del tempo insieme - esclama il lungo californiano -. Fare gruppo è la chiave che in passato ha permesso di vincere il campionato a Verona. Bisogna rimanere uniti nel corso della stagione". Per quanto come sarà impiegato sul parquet, "l'importante sarà giocare, produrre e competere per i miei compagni di squadra". Al suo fianco troverà un atleta del calibro di Dada Pascolo: "E' un veterano dei campionati italiani, come ormai posso esserlo considerato anche io avendo giocato già tre anni Italia, e insieme possiamo fare grandi cose".