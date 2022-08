Basket serie C Gold, i Baskers iniziano a sudare. E Agostino Donati raccoglie l'eredita di Rombaldoni

Prima seduta d’allenamento al PalaVending per i Baskérs Forlimpopoli in vista della stagione sportiva 2022-2023 in serie C Gold Emilia Romagna. La squadra, agli ordini dello staff tecnico e del preparatore fisico Mattia Tumedei, ha sostenuto la prima seduta mista d’allenamento sotto gli occhi vigili di tutto l’entourage dirigenziale. Come reso noto il primo test amichevole si terrà già sabato 3 settembre a Forlimpopoli quando gli artusiani affronteranno la Virtus Medicina partecipante al torneo di serie C Silver con grandi ambizioni. Nel contempo Agostino Donati (al suo terzo anno di militanza col galletto con la maglia numero 16) sarà il nuovo capitano della squadra per decisione unanime, raccogliendo la pur pesante eredità di Rombaldoni.

Nella foto Agostino Donati