Tanta generosità verso i meno fortunati: il sostegno dei tifosi e giocatori della Pallacanestro Forlì per le famiglie bisognose

E’ stato consegnato alla Caritas Diocesana di Forlì - Bertinoro quanto donato dai tifosi forlivesi in occasione della "Raccolta Alimentare 2023" promossa dalla Pallacanestro Forlì 2.015 in occasione del match di fine anno contro Piacenza. I giocatori hanno aiutato il personale della Caritas locale a caricare sul furgone il tantissimo cibo raccolto il 30 dicembre scorso. Scatolette di tonno, legumi, confezioni di Riso e soprattutto tantissima pasta, sono il frutto dell'enorme generosità dimostrata dai tifosi biancorossi, che ancora una volta hanno risposto presente quando chiamati in causa per offrire un aiuto verso la propria comunità.

Per Renato Pasquali, general manager della Pallacanestro Forlì 2.015, si tratta di “un’ulteriore conferma di come i nostri tifosi, oltre ad avere cuore e passione per la nostra squadra, sono sempre attenti a chi in questo momento è meno fortunato e lo fanno capire con i fatti come è nelle loro abitudini. Un grande ringraziamento anche da parte dei soci della fondazione"

"La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro ringrazia pubblicamente la società sportiva Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015 per la Raccolta alimentare 2023 realizzata sabato 30 dicembre prima della partita, a favore dell’Emporio della solidarietà che ogni anno segue e aiuta oltre 500 famiglie (più di 2000 persone) sul nostro territorio", afferma il diacono Filippo Monari, direttore della Caritas locale.