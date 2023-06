Gara 1 sorride a Cremona, record di spettatori al Palafiera: battuto il primato del derby contro la Fortitudo

Uno striscione su sfondo bianco a caratteri cubitali: "Riportami la1 dove merita questa città". Con la a rigorosamente maiuscola dipinta di rosso e con un 1 a simboleggiare l'apostrofo. La Curva Nord a tinte biancorosse ha accolto così l'ingresso in campo della Pallacanestro Forlì 2.015 per Gara 1 della finale playoff contro la Vanoli Cremona. Al Palafiera già un'ora prima dall'inizio del match si respirava il clima delle grandi occasioni, con le gradinate già piene, anche di famiglie e piccoli sostenitori. Un centinaio di tifosi da Cremona, per un totale di 4.632 spettatori, record stagionale di pubblico, battendo il precedente primato di 4.050 spettatori per il derby contro la Fortitudo. Tutta la curva forlivese schierata, con tante personalità presenti al parterre, tra i quali il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo, le assessore Paola Casara e Andrea Cintorino, l'ex deputato Marco Di Maio e l'immancabile avvocato Roberto Pinza. Prima della palla a due omaggio ad Andrea Niccolai, autore della tripla contro Rimini che 28 anni riportò Forlì in A1, con gli spettatori a cantare in piedi "Romagna Mia" e l’inno nazionale, per una serata di grande sport. L'inizio della squadra di Antimo Martino, con un +16 ad inizio del secondo quarto, aveva fatto ben sperare, poi la Vanoli, dopo una partenza contratta, ha trovato le sue trame di gioco, trascinata da Davide Denegri e sul finale dal rientrante Trevor Lacey. Venerdì alle 20.45 c'è Gara 2. La squadra ha bisogno del suo pubblico per portare in parità la serie. Perchè al PalaRadi Forlì ha già avuto modo di vincere.