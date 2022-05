Under 19 Eccellenza: il sogno sfuma, ma oltre 1000 persone riempiono il "Villa Romiti"

È stata una partita vera, e giocata fino all’ultimo, dopo un quarto periodo eccellente nel quale i biancorossi sono andati ad un passo dal completare una grande rimonta. Purtroppo, sfuma solo nel finale il sogno di raggiungere le “Finali Nazionali” per l’Under 19 Eccellenza: Treviso vince la sfida giocata al Villa Romiti, ma il campionato e la stagione giocata dai ragazzi meritano un bilancio ben più positivo, che va oltre la gara di sabato.

In un Villa Romiti caldissimo, oltre 1000 persone hanno seguito la partita e sostenuto la squadra: segno di quanto affetto ed entusiasmo, si è riusciti a creare attorno a questo gruppo e, più in generale, al percorso che sta facendo tutto il settore giovanile forlivese. La passione per il basket è viva, e tangibile in città.

I ragazzi biancorossi possono poi recriminare qualcosa contro la fortuna. Nonostante l’ottimo secondo posto raggiunto al termine della stagione regolare, l’accoppiamento ha visto Forlì affrontare la terza classificata nel Veneto, quella Treviso che qualche settimana fa ha giocato la finale di “Next Gen Cup” e che è una delle migliori squadre italiane. Ha vinto Treviso 74-82 al termine di una partita tirata e giocata ad alta intesità ed aggressività da entrambe le squadre. Per i biancorossi, 30 di Babacar (con 20 rimbalzi) e 17 di Bandini.

Di seguito il tabellino della gara:

Pall. 2.015 Forlì- Treviso 74-82 (14-22; 36-48; 44-54)

Forlì: Ndour 30 (+20 rimb), Zambianchi 4, Bellini, Monticelli 2, Serra, Bassi 11, Guardigli, Bandini 17, Sampieri 2, Borciu, Munari 4, Benzoni 4.

All. Grison Ass. Abbondanza, De Mita.