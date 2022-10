Unieuro 2.015, entusiasmo dopo le prime due vittorie: oltre 1400 abbonati

Entusiasmo. Vicinanza. Coesione. Unità. Quattro semplici parole che descrivono il clima che si sta respirando in casa Pallacanestro Forlì 2.015 e l’energia che i fantastici biancorossi stanno trasmettendo alla squadra. E viceversa. Fino a questo momento sono stati sottoscritti oltre 1400 abbonamenti, registrando una crescita superiore del 40% rispetto alla passata stagione. E la campagna abbonamenti per seguire le restanti 15 gare casalinghe all’Unieuro Arena è ancora aperta. Sottoscrivendo l’abbonamento si ha diritto ad avere circa 4 partite omaggio, rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per le gare casalinghe (dopo ogni gara interna verrà tolto il rateo delle partite già giocate).

Questi i prezzi di partenza: per il Parterre Gold 675 euro, i Parterre A, B ed E 525 euro, il Parterre Low Cost C ed F 375 euro, il Centrale Numerato 291 euro, la curva numerata (settore arancione) 244 euro, mentre la curva non numerata 141 euro. Gli Under 12 entreranno gratis nel settore giallo, mentre per gli under 16 lo sconto è del 50%. Agevolazioni anche per gli over 65, che pagheranno il 10% in meno. Previste inoltre agevolazioni per le famiglie, gli universitari e le persone con disabilità. Chi sottoscriverà la tessera avrà diritto ad un buono sconto da 50 euro da spendere presso i punti vendita Unieuro al Punta di Ferro o al Mega Forlì (solo se possessori di Unieuro Card e per una spesa minima di 300 euro entro il 31 ottobre). Gli abbonamenti si possono sottoscrivere solo in sede dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.