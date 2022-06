Unieuro 2.015, nuova avventura per il preparatore fisico Luca Borra: "Ho dato tutto me stesso"

Dopo sei anni, quasi 200 partite, ed un impegno ed un attaccamento che vanno ben oltre l’aspetto professionale, dalla prossima stagione il preparatore fisico Luca Borra, non farà più parte dello staff tecnico della Pallacanestro Forlì 2.015, dedicandosi maggiormente allo sviluppo di una realtà importante a livello locale e nazionale come il Fisiology.

"Comprendiamo e rispettiamo la scelta di Luca, e lo ringraziamo per l’enorme lavoro svolto - esordisce il presidente Giancarlo Nicosanti Monterastelli -. Abbiamo vissuto insieme anni intensi ed emozionanti, condividendo un percorso che ci ha permesso di crescere insieme, come professionisti e come società. Auguriamo a Luca il meglio per il suo futuro al Fisiology Center, una realtà che ci accompagna da quando è stata fondata la Pallacanestro 2.015: la nostra volontà è, senza dubbio, quella di continuare a collaborare con una struttura che è una vera e propria eccellenza del nostro territorio, riconosciuta a livello nazionale e non solo”.

"In questi anni ho dedicato tutto me stesso alla causa del basket forlivese e alla Pallacanestro 2.015 ma, a malincuore, lascio l’incarico di preparatore fisico per dedicarmi maggiormente allo sviluppo e alla crescita della mia struttura, il Fisiology, non riuscirei più a conciliare i due impegni - conclude Borra -. Ringrazio il presidente Nicosanti, Renato Pasquali, la società, gli allenatori ed i giocatori avuti in questi anni per avermi dato una grande opportunità di crescita professionale, che però ora voglio continuare a sviluppare".