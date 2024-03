Unieuro 2.015, un dolce ricordo: è in vendita la storica casacca blu vincitrice della Coppa Italia

Parte la vendita della maglia di gara con la quale la Pallacanestro Forlì 2.015 hanno vinto la Coppa Italia 2024. In edizione limitata, sarà messa in vendita solamente la canotta nella colorazione blu, vista in campo a Roma, al costo di 70 euro più 10 euro per l'eventuale personalizzazione con nome e numero. Le canotte potranno essere prenotate esclusivamente nella sede della società, in viale Filippo Corridoni 10, dalle 8.30 alle 12.30 da martedì a venerdì 22 marzo. All'atto della prenotazione sarà richiesto il pagamento, in contanti, unitamente a taglia ed eventuale personalizzazione. Tempi di consegna 30 giorni.

In occasione della vittoria della Coppa Italia 2024, si comunica inoltre l'apertura straordinaria del corner merchandising sabato 30 marzo dalle 12.00 alle 13.30 all'Unieuro Arena, ingresso parterre lato bar, dove verrà allestito un set speciale per consentire a tutti i tifosi di scattare una foto con la Coppa, dietro la scritta "Campioni" utilizzata nella premiazione della squadra al PalaTiziano.