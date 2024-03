Unieuro è tutto vero, Fortitudo battuta: al PalaTiziano di Roma arriva la Coppa Italia

Coach Antimo Martino lo aveva promesso, "Adesso inizia la fase due e dobbiamo renderla ancora più bella". E più bella di cosi è davvero impossibile. Al termine di una sfida combattuta, sudata, sofferta, ripresa nel momento più difficile e portata in porto con forza e coraggio la Unieuro Forlì vince la Coppa Italia LNP 2023-2024.

Tecnicamente si tratta del secondo trionfo dopo quello in Coppa Italia di Serie B del 2016 ma questa vittoria ha un sapore incredibile, unico, mai davvero assaggiato. Una vittoria che arriva in uno scenario incredibile, il PalaTiziano, il Palazzetto dello Sport di Roma al primo vero evento sportivo di rilievo nazionale dopo la riapertura.

Arriva contro una rivale storica, la Fortitudo Bologna di Coach Caja, arriva in una stagione incredibile dove fino ad oggi i ragazzi di Coach Antimo Martino hanno dimostrato in lungo e in largo di essere la squadra più forte di tutta la Serie A2. E il trionfo in Coppa Italia ne è solo una plastica testimonianza.

LA PARTITA

Grande equilibrio nel primo quarto con le due formazioni che si studiano e chiudono la frazione sul 15-15. Nel secondo quarto Caja studia le mosse giuste e mette in grande difficoltà la Unieuro.



Il quarto si chiude sul 9-17 per un combinato disposto a fine primo tempo di 24-32 per la Fortitudo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga è il turno di Coach Martino di azzeccare le mosse giuste e la partita si riapre. Nel terzo quarto Forlì piazza un parziale di 18-13 e riapre ogni discorso mentre il tabellone del PalaTiziano al minuto 30 recita Unieuro-Fortitudo 42-45.

Nel quarto finale la Pallacanestro Forlì 2.015 mette in campo tutto quello che ha e annichilisce, nel vero senso del termine, la Effe. La frazione termina sul 19-6 per la capolista del Girone Rosso, un parziale che determina il 61-51. E scoppia la festa del pubblico biancorosso al seguito. L'Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015 vince la Coppa Italia LNP di Serie A2 2023-2024

IL TABELLINO

Unieuro Forlì - Flats Service Fortitudo Bologna 61-51 (15-15, 9-17, 18-13, 19-6)



Unieuro Forlì: Todor Radonjic 13 (1/1, 3/4), Xavier Johnson 12 (2/6, 1/5), Daniele Cinciarini 12 (0/1, 3/6), Federico Zampini 10 (1/2, 0/3), Kadeem Allen 9 (4/9, 0/3), Davide Pascolo 3 (1/1, 0/1), Luca Pollone 2 (1/2, 0/1), Fabio Valentini 0 (0/0, 0/3), Giacomo Zilli 0 (0/1, 0/0), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/2), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 28 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Xavier Johnson 9) - Assist: 5 (Federico Zampini 2)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 12 (2/4, 1/7), Matteo Fantinelli 12 (6/7, 0/4), Deshawn Freeman 12 (5/7, 0/0), Riccardo Bolpin 4 (0/0, 1/5), Alberto Conti 4 (2/4, 0/5), Alessandro Morgillo 3 (1/1, 0/0), Alessandro Panni 2 (0/2, 0/5), Celis Taflaj 2 (1/2, 0/4), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Mark Ogden 10) - Assist: 5 (Riccardo Bolpin 2)