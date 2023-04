L’assenza di Cinciarini non ferma l’Unieuro: vittoria di muscoli e intensità, annichilita Cantù

Con una prestazione maiuscola l'Unieuro Forlì 2.015 annichilisce l'Acqua San Bernardo Cantù, vola a quota 10 punti nel girone Giallo e mette ancora più paura alle principali pretendenti alla A1. Dopo la vittoria contro Treviglio, la squadra di coach Antimo Martino lancia un messaggio importante al campionato. Senza capitan Daniele Cinciarini i biancorossi hanno piegato la squadra di Meo Sacchetti con il punteggio di 67-60. Un match che Forlì ha condotto dal primo quarto, costruendo il proprio margine con piccoli strappi, trovando come massimo vantaggio un +9. In una serata negativa dall'arco, appena 5 su 28, la chiave del successo è da trovarsi nella forza difensiva, prevalendo sotto le plance con 41 rimbalzi contro i 33 dei verdi, costringendo la capolista del girone Verde a molteplici errori. Tre i biancorossi a doppia cifra: Sanford e Adrian con 16 punti e Gazzotti con 11.

Si segna poco nei primi minuti del match, con molti errori e palle perse da ambo le parti, con l'Unieuro avanti 9-4 dopo 4'34 con un Gazzotti "on fire" con 7 punti e 4 rimbalzi (3 difensivi). Cantù fatica a trovare la via del canestro, complice la buona difesa mercuriale, e il divario sale di 8 punti con la tripla di Pollone e Adrian in appoggio contro Hunt sotto canestro. La risposta degli avversari è in una tripla regalata dalla difesa a Nikolic, il migliore dei lombardi fino a quel punto con 7 punti. Sul +9 Forlì coach Sacchetti richiama i suoi in panchina, ma al ritorno in campo gli ospiti continuano a non trovare la via del canestro. Il quarto va in archivio sul 20-12, ma è nel numero di rimbalzi catturati la dimostrazione di forza dei biancorossi: 14 contro 6.

Cantù torna in campo con un parziale di 7-0, trovando una bomba sulla sirena di Stefanelli e un appoggio di Rossi su palla persa di Penna. Forlì litiga col ferro, tirando con il 35,5% (eloquente lo 0 su 5 dall'arco di Valentini), ma limita i danni chiudendo il periodo sul 29-28, con l'Acqua San Bernardo a mettersi in scia grazie alla tripla di Bucarelli. Il secondo tempo comincia nel segno degli americani dell'Unieuro, con Sanford e Adrian che portano Forlì sul +6. Si gioca a punto a punto dalla lunetta, con la squadra di casa in serata no dalla distanza (3 su 22 da tre), trovando però Radonjic il +8 dall'arco (45-37). Da lì in poi l'Unieuro segna solo dai liberi e il quarto finisce 48-43.

Ad inizio dell'ultimo quarto l'Acqua San Bernardo segna un mini break che vale il 50-49, rotto dalle penetrazioni di Sanford e Penna, al suo primo canestro del match (54-49). Scorrono i minuti, Cantù continua a sbagliare, e Forlì mantiene 8 punti di margine, grazie agli appoggi di Adrian (delizioso il cioccolatino di Penna) e Sanford a 3'06" dal termine (61-53). Cantù alza la pressione, Sanford pasticcia e a 2'27 arriva a -5. Stefanelli trova la tripla del -2 dopo l'errore di Pollone, che si fa perdonare con la tripla del 64-59. Il punto esclamativo lo mette Sanford: finisce 67-60. Forlì è leader del girone Giallo con 10 punti.