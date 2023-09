Verso il derby di Supercoppa contro Rimini: non ci sarà Johnson, si attende l'esito dell'ecografia

Xavier Johnson salterà il derby di Supercoppa contro Rimini, in programma venerdì alle 20.30 al Palafiera. Il lungo americano, classe 1993, si è infortunato martedì sera durante il match contro Chiusi, vinto dalla squadra di coach Antimo Martino all'overtime, dopo appena 3'34 di gioco. Johnson, dopo aver recuperato un pallone, si è fermato improvvisamente mentre era involato a canestro, toccandosi la gamba destra. Presa la direzione degli spogliatoi, si è poi accomodato in panchina con una vistosa fasciatura. Nei prossimi giorni seguirà un'ecografia per valutare l’entità dell’infortunio muscolare.

"E' stata una partita vera e intensa, finita ai supplementari, cosa che avrei evitato volentieri e decisa dagli episodi - sono state le parole di coach Martino a fine match -. Continuo a pensare che questa forma di Supercoppa arrivi troppo presto nel calendario, perché giocare partite ufficiali porta a pensare più alla competizione che a provare a gestire, cosa che a questo punto della stagione sarebbe invece più importante". Quanto al match, "abbiamo fatto cose buone e meno buone, con passaggi a vuoto, ma mi è piaciuto lo spirito con cui la squadra è rimasta in partita e la voglia di vincere. Abbiamo tanti spunti su cui lavorare, cercando di continuare nel nostro programma al di là di questi impegni ufficiali".

Nella frattempo la Pallacanestro 2.015 Forlì comunica che, in occasione della gara di Supercoppa contro Rimini, la biglietteria dell'Unieuro Arena sarà aperta dalle ore 19:30, un'ora prima della palla a due. Solo venerdì sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti anche nella biglietteria dell'Unieuro Arena dalle 17 alle 20 e pertanto gli uffici di Viale Corridoni 10 rimarranno chiusi. Al fine di evitare lunghe code il giorno della partita, i tifosi sono invitati ad acquistare il biglietto durante la settimana, sia in sede, che online all'indirizzo https://pallacanestroforli.vivaticket.it/, che infine nei punti vendita autorizzati dalla Società e in quelli abilitati VivaTicket: https://www.pallacanestroforli2015.it/punti-prevendita/