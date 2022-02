Calcio, Forlì sprecone: il Seravezza ringrazia, i biancorossi bloccati al Morgagni

Non riesce il colpo da tre punti al Forlì che nel turno infrasettimanale contro il Seravezza Pozzi non va oltre l'1 a 1; galletti in inferiorità numerica per metà della ripresa e costretti così ad accontentarsi di un misero pari. Mister Graffiedi ritrova Ravaioli tra i pali, linea a quattro con Longo e Pezzi centrali coadiuvati sulle fasce da Malandrino e Gkertsos, centrocampo dove ritorna titolare Borrelli insieme a Buonocunto ed Amedeo Ballardini, larghi pronti ad offendere Rrapaj e Manara, in avanti bomber Pera.

Ospiti che pronti via si fanno subito pericolosi al 2° con Rodriguez che ben servito da Benedetti calcia in porta da buona posizione ma la difesa biancorossa si salva respingendo la minaccia mentre la risposta del Forlì arriva all'8° con un colpo di testa di Longo ma la palla termina alta. Le squadre sono attente a non scoprirsi e le azioni da goal latitano così che per rivedere il Forlì in attacco si arriva alla mezz'ora quando è Rrapaj a liberarsi sulla sinistra e a cercare al centro Borrelli ma anche il suo colpo di testa è fuori misura. Seravezza Pozzi che si fa pericoloso al 36° con Diana che su calcio d'angolo calcia al volo ma la palla complice una deviazione di Ravaioli scheggia il palo. Forlì che invece la sblocca all'improvviso al 40° con Pera che servito in area da Malandrino trova la girata di sinistro sotto l'incrocio che vale l'1 a 0. Forlì che al 43° avrebbe anche il colpo del k o. ma Longo tutto solo davanti a Lagomarsini calcia malissimo sprecando un contropiede magistrale prodotto da Pera e Gkertsos.

Nella ripresa complici le innumerevoli gare ravvicinate il ritmo cala sensibilmente e così anche le occasioni; al 46° è Borrelli che va vicinissimo al palo con una conclusione dal limite dell'area mentre al 48° per gli ospiti è Rodriguez che calcia dal limite ma Ravaioli è attento e neutralizza. La perseveranza del Seravezza Pozzi è però premiata al 66° quando Koussi, uno dei migliori, vede il taglio del neo entrato Mariotti che fulmina Ravaioli in uscita e fa 1 a 1. Come se non bastasse al 70° una ingenuità di Amedeo Ballardini gli costa il secondo giallo lasciando così il Forlì in inferiorità numerica per buona parte della ripresa. Il Seravezza Pozzi allora si getta in avanti alla ricerca del colpaccio lasciando però campo ad un Forlì che al 72° ha l'occasione di riportarsi avanti ma Rrapaj ben servito sulla corsa da Pera calcia debolmente tra le braccia di Lagomarsini che blocca. È l'ultima emozione del match che si trascina cosi lentamente sull'1 a 1 finale; un risultato che può soddisfare in parte gli ospiti che escono indenni da una trasferta insidiosa ma non accontenta il Forlì che spreca il fattore campo e si deve accontentare di un pareggio.