Calcio, Longobardi fa esultare il Forlì: al Morgagni è 1 a 0 contro il Sasso Marconi

Seconda vittoria consecutiva e tre punti pesantissimi sono quelli che il Forlì raccoglie nel match dello stadio "Morgagni" dove batte per 1 a 0 il Sasso Marconi grazie alla rete all'84° di Longobardi. Un match dominato in un lungo e in largo dai ragazzi di mister Mattia Graffiedi a cui però era mancata fino a quel momento la freddezza e la lucidità per portarsi in vantaggio; ci ha pensato nel finale l'eterno ragazzo Longobardi che, appena entrato dalla panchina, trova il colpo di testa che è valso i tre punti.

Come detto in conferenza mister Graffiedi non lesina nell'undici titolare schierando Ravaioli in porta, linea a quattro difensiva con Fabbri, Ronchi, Pezzi e Malandrino, Scalini schierato davanti alla difesa a supporto dei fratelli Ballardini Amedeo ed Elia pronti ad innescare Rrapaj e Gkertsos, in avanti bomber Pera. Passano dieci secondi ed è proprio Pera a divorarsi il goal più veloce della storia, complice un pasticcio della retroguardia bolognese che regala il pallone al bomber biancorosso che a tu per tu con Auregli si fa respingere la conclusione. Galletti tambureggianti che schiacciano il Sasso Marconi nella propria area costringendo Auregli a numerosi interventi: al 4° è la punizione di Ballardini Amedeo ad esaltare il numero uno bolognese. Ancora Forlì vicino al vantaggio al 26° con un colpo di testa di Fabbri che termina a fil di palo mentre alla mezz'ora è sempre Auregli a salvare su un colpo di testa ravvicinato di Pezzi. A pochi minuti dal termine del primo tempo è ancora Auregli protagonista che sventa in rapida successione due colpi di testa ravvicinati prima di Pera e poi di Ballardini Elia sventando ancora una volta la minaccia.

Anche nella ripresa prosegue il monologo biancorosso con i galletti votati all'attacco ed il Sasso Marconi arroccato in difesa; al 62° ci prova Gkertsos dai venticinque metri, ma Auregli si tuffa e mette in angolo. Mister Graffiedi allora prova a cambiare l'inerzia della partita inserendo prima Manara e Buonocunto per Scalini e Ballardini Amedeo e poco più avanti Longobardi per Ballardini Elia e la mossa si rivelerà vincente; all'84° Pera premia la corsa di Gkertsos che arriva sul fondo e mette un pallone telecomandato per la testa di Longobardi che fa esplodere il "Morgagni". Gli ultimi minuti sono pura accademia con il Forlì che incamera meritatamente altri tre punti e mette nel mirino la zona playoff.