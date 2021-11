Forlì beffato sul finale, al "Morgagni" si deve accontentare del pareggio

Il Forlì non riesce a fare bottino pieno e allo stadio "Morgagni" contro una mai doma Tritium deve accontentarsi di un pareggio per 2 a 2. Mister Massimo Gadda senza Pera, Piva e Fabbri deve reinventarsi l'undici iniziale per rispettare le regole degli under in campo; la scelta ricade per una difesa esperta con Pezzi, Boccardi e Capitanio a difesa del confermato De Gori, centrocampo con Dominici e Gkertsos sulle fasce e Borrelli, Buonocunto e Ballardini nel mezzo, in avanti Verde e Amaducci. Pronti via e sono gli ospiti a farsi subito pericolosi al 4° con Salami che ben servito nell'area piccola alza troppo la mira e grazia il Forlì. La Tritium però è in palla e un minuto più tardi Garcia dal limite questa volta non da scampo ai galletti trovando il momentaneo vantaggio con un tiro deviato che spiazza De Gori. La risposta dei biancorossi è immediata perché già al 7° il Forlì trova il pari: indecisione in area di Rebolini che si fa scippare palla da Ballardini e lo atterra; dal dischetto Borrelli fa 1 a 1. È un continuo batti e ribatti con le due squadre votate all'attacco con le occasioni da rete che fioccano: al 9° ancora gli ospiti pericolosi con Gobbi che non coglie il bersaglio mentre al 14° è Ballardini che di testa sfiora il palo. Ancora Forlì in avanti alla mezz'ora con Buonocunto che sul fondo trova l'assist per Dominici, ma la sua conclusione è messa in angolo da Migliore che si salva coi piedi. È il preludio al vantaggio fortunoso dei galletti che si materializza al 35° sull'ennesimo cross dal fondo di Borrelli, che trova la testa di Fabiani che nell'intento di liberare la sua area, sorprende con una palombella il proprio portiere per il più classico degli autogoal. Il vantaggio galvanizza i galletti che sfiorano la terza rete poco prima dell'intervallo al 41° con Dominici che su cross di Gkertsos di testa sfiora la traversa.

Nella ripresa sono gli ospiti che si gettano all'attacco alla ricerca del pari ma il Forlì fa buona guardia cercando il colpo del ko giocando di rimessa; al 69° è Borrelli che offre un pallone morbido a Ballardini, ma il centrocampista biancorosso non inquadra lo specchio sciupando una ghiotta occasione. Gadda prova a ridisegnare allora un Forlì che si stava leggermente abbassando troppo inserendo Giacobbi, Petrucci e Schirone per Buonocunto, Verde e Dominici e la mossa sembra funzionare perché all'85° è Petrucci che su lancio millimetrico di De Gori, offre di tacco l'assist per chiudere il match ad Amaducci ma il giovane attaccante forlivese spara a salve divorandosi la gioia personale. La Tritium è però sempre in partita e due minuti più tardi va vicinissima al pari con Doria che si presenta a tu per tu contro De Gori e lo sorprende con un pallonetto ma Boccardi in scivolata salva sulla linea. In pieno recupero De Gori ancora protagonista che salva capra e cavoli su un corto retropassaggio di Ballardini ma nulla può al minuto 93° quando col Tritium tutto votato all'attacco è Messina che in mischia salta più in alto di tutti trovando il definitivo 2 a 2. Una beffa finale che non ci voleva per un Forlì in netta ripresa e che invece deve accontentarsi di un solo punto. Un mezzo passo falso da superare alla svelta perché all'orizzonte incombe già il derby di Romagna di domenica prossima col Ravenna e li i punti peseranno ancora di più.