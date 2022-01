Calcio, torna l'incubo Morgagni: il Forlì soccombe contro la Correggese

Brutta battuta d'arresto per il Forlì che soccombe per 2 a 0 contro una buona Correggese allo stadio "Morgagni". Gara equilibrata per lunghi tratti ma due decisioni arbitrali dubbie condannano un Forlì apparso però non irreprensibile. Gadda opta per il classico 3-5-2 con Stella tra i pali, linea difensiva a tre con Fabbri, Ronchi e Boccardi, a centrocampo Borrelli, Piva e Ballardini fanno da collante con Rrapaj e Gkertsos sulle ali, in attacco Santi e il nuovo arrivato Manara.

Gara subito vivace col Forlì che già al 1° scalda i guantoni a Mora con una punizione di Borrelli bloccata a terra. Al 3° invece è Boccardi che sbaglia il retropassaggio e regala palla a Calì che in corsa salta Stella ma per fortuna del Forlì non inquadra lo specchio. Col passare dei minuti è la Correggese a salire in cattedra facendosi pericolosa al 14° con Manuzzi e al 17° con Riccò ma in entrambe le occasioni Stella è reattivo. Occasione Forlì al 21° con Rrapaj che serve una bella palla per Manara che innesca un batti e ribatti a pochi passi dalla porta col pallone che esce di un soffio. Ancora Rrapaj protagonista al 25° sempre abile a scappare via sulla fascia sinistra e a servire cioccolatini ai compagni come nell'occasione con Gkertsos che calcia a colpo sicuro ma la difesa emiliana salva sulla linea un pallone destinato ad entrare. Una beffa perché a pochi minuti dal termine del primo tempo è Simoncelli che in apparente fuorigioco si ritrova tutto solo davanti a Stella firmando così al 43° la rete del vantaggio ospite tra le proteste di tutto il Forlì.

Nella ripresa Gadda prova a inserire nella mischia Pera e Ballardini Amedeo ma gli ingressi non producono l'effetto sperato coi galletti che si gettano all'attacco senza però rendersi veramente pericolosi e lasciando così campo alle ripartenze della Correggese. Ripartenze che gli ospiti sfruttano al 61° quando Racine, classe 2003, scippa palla a Borrelli e lancia Calì che calcia colpendo gamba e braccio di Ronchi: per il direttore di gara è rigore con Calì che dal dischetto raddoppia. Inutili i tentativi finali dei biancorossi che producono solo un palo dell'inesauribile Rrapaj al 72°, la Correggese vince meritatamente sbancando il "Morgagni" e per il Forlì la strada che porta alla salvezza si fa sempre più dura.