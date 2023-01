Il Forlì vince in rimonta: 2 a 1 al Sant'Angelo con Varriale e Biancheri

Nonostante l'emergenza mister Graffiedi conferma l'undici visto sette giorni fa contro il Salsomaggiore ma la partenza del match è da brividi per i biancorossi: minuto 13° Gobbi fugge sulla fascia destra e offre al centro l'assist per Sparviero che calcia, De Gori in tuffo si oppone una prima volta ma nulla può sulla ribattuta con l'attaccante rossonero che firma così lo 0 a 1. Doccia gelata per il Forlì che però da questo momento inizia a macinare gioco e azioni dimostrando di aver accusato bene il colpo. Al 18° è debole il colpo di testa di Biancheri poi al 22° e 23° ci provano da lontano nell'ordine prima Scalini poi Pari ma in entrambe le occasioni Ferrara ci mette i pugni e respinge. La pressione dei galletti aumenta fino al meritato pari che arriva al 36°: Varriale lanciato a rete viene chiuso da una selva di difensori ma l'estroso attaccante biancorosso è il più lesto di tutti a trovare con un colpo sotto la palombella che sorprende anche il portiere Ferrara per l'1 a 1. Prima del tè caldo c'è ancora tempo per un bolide dal limite firmato Pari al minuto 44° ma la sfera esce di un soffio.

LE PAGELLE - Varriale è un uragano

Ripresa che riparte sotto il segno del galletto perché al 49° il Forlì trova subito il vantaggio: Varriale penetra in area e serve Rrapaj che calcia a botta sicura, Ferrara respinge ma Biancheri è il più lesto di tutti a ribattere in rete per il 2 a 1. È un colpo duro per il Sant'Angelo che nonostante i numerosi cambi fatica a rientrare in partita col Forlì che invece sciupa più volte il tris; al 68° è Fornari che si vede annullare un goal per dubbio fuorigioco, poi all'81° stavolta Fornari veste i panni dell'uomo assist servendo il neo entrato Piva in area che calcia di prima intenzione ma è bravissimo Ferrara ad opporsi ancora una volta.

Brivido finale per i ragazzi di mister Graffiedi in pieno recupero quando Gobbi, uno dei migliori del Sant'Angelo, che proprio all'ultimo secondo carica una bellissima conclusione che si spegne a lato di un soffio facendo saltare qualche coronaria tra il pubblico presente. È l'ultima emozione di un match combattuto tra Forlì e Sant'Angelo con i galletti che mantengono la seconda posizione in classifica insieme alla Pistoiese a quota 39 punti e non vedono aumentare il distacco dalla capolista Giana Erminio sempre fermo a undici lunghezze.