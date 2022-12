I Club del Forlì Calcio si ritrovano per Natale con un pensiero alla beneficenza

Si sono ritrovati a distanza di due anni i Club del Forlì Calcio che nella giornata di sabato hanno pranzato tutti insieme al Circolo Ricreativo Arci di Branzolino per i consueti auguri di Natale. Proprio per l'occasione il Club Alberto Calderoni, Il Club Rabbiosi Forlì e il Club Forza Forlì, con il supporto anche della società Forlì Calcio, hanno effettuato una raccolta fondi volontaria che verrà destinata in beneficenza alle associazioni locali, ripartendo così con questo tradizionale gesto che si era interrotto nel periodo covid.