Giovani, ma non sprovvedute: l’imbattibile Under 18 della Libertas Forlì

Se non corri, non puoi vincere. È una delle frasi più significative del pluripremiato film “Momenti di gloria” e si applica alla perfezione all’attuale stagione dell’Under 18 targata Libertas Forlì-Mosaico Ravenna. Le due società romagnole hanno unito i loro intenti a livello giovanile, dando spazio a una formazione che conosce soltanto la vittoria. Le ragazze stanno correndo parecchio fin dallo scorso mese di settembre. L’annata sportiva è infatti cominciata con il trionfo nel terzo Trofeo Nannini (6 vittorie schiaccianti in altrettanti incontri), soltanto l’antipasto di quella che in questo momento è una cavalcata esaltante.

Basta leggere i numeri per rendersene conto: 10 vittorie in 10 partite del Campionato Under 18 dell’Emilia Romagna, 30 set conquistati e uno solo ceduto, oltre al primato incontrastato in classifica. Le forlivesi hanno 30 punti (tutti quelli disponibili), un bottino strepitoso che però non basta ancora per mantenere la vetta al riparo. Questo raggruppamento è infatti una questione a due, con la capolista seguita a tre sole lunghezze dalla VTB Bologna (che ha comunque giocato una partita in più).

L’ultimo assolo, la decima sinfonia biancoblu, è arrivata in trasferta a Castenaso, un netto 3-0 con il solo primo parziale equilibrato. Il prossimo impegno è invece in programma per domenica 11 febbraio in quel di Voghiera (Ferrara) contro l’Elenos Future Smart Volley quinto in classifica, l’occasione perfetta per allungare su Bologna che osserverà il proprio turno di riposo. Insomma il futuro è roseo come non mai, c’è da scommettere che si sentirà ancora parlare di queste “ragazze terribili”.