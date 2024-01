Cna Forlì-Cesena, una storia lunga 70 anni: "Un traguardo emozionante, di cui andiamo orgogliosi"

È stato presentato il programma delle celebrazioni per i 70 anni di Cna Forlì-Cesena. Il presidente provinciale Lorenzo Zanotti ha richiamo le tappe principali della storia della Cna, dalla nascita nel 1954, con tre dipendenti in via Giove Tonante a Forlì e subito dopo con una prima sezione a Cesena, alla crescita nel corso dei decenni per andare a coprire tutto il territorio provinciale, sia in termini di rappresentanza che di servizi alle imprese.