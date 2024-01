Dal 1954 ha costruito un universo di oltre un milione di persone: Cna celebra il settantesimo nel segno della ripartenza

Venne costituita il 15 giugno del 1954 dall'idea di tre artigiani, con la prima sede in via Luffo Numai. Quella che venne chiamata inizialmente come Apf, Artigianato provinciale forlivese, nel tempo ne ha fatta di strada, trasformandosi in una "palestra di democrazia" fatta di un milione di persone, precisamente 1.390.000. Con il claim di "Continuamente accanto" Cna Forlì-Cesena celebra nel 2024 i suoi 70 anni e lo farà con un programma di iniziative che comprende anche l'inaugurazione della sede provinciale di via Pelacano 29, ferita dall'alluvione dello scorso maggio con danni per oltre un milione di euro. "Un segnale non solo di ritorno alla normalità, ma di ripartenza e rilancio, con spazi più funzionali e moderni", tiene a sottolineare il direttore generale di Cna Forlì-Cesena, Franco Napolitano.

"Esseci sempre"

"Settanta anni di storia rappresentano un momento importante ed emozionante di cui andiamo particolarmente orgogliosi e che arrivano in un momento particolare - afferma Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena -. Avevamo cominciato a sistemare gli archivi contenenti fotografie e articoli che tenevamo nel seminterrato, quando è arrivata l'alluvione che ha distrutto tutto il nostro patrimonio cartaceo. Fortunatamente in occasione del cinquantesimo anniversario era stato realizzato un volume sulla storia di Cna, ricostruita dal 15 giugno del 1954. Rileggendo la nostra storia ho rivisto tanti nostri valori che contraddistinguono attualmente la nostra associazione, come la decisione di essere provinciale, senza rinunciare ad una presenza capillare dei nostri uffici nel territorio, anche nelle aree periferiche e montane, oltre alla grande partecipazione dei dirigenti nella vita democratica dell'associazione stessa".Tra le caratteristiche di Cna "la passione degli artigiani associati ed un attaccamento al territorio, con l'obiettivo di concretizzare interessi comuni. Il nostro motto è "Esserci sempre", in qualsiasi circostanza, dal momento della ricostruzione post bellica al boom economico, ma anche nel pieno delle crisi, come quella del 2008 che ha portato difficoltà alle imprese. La mission di Cna è sempre stata quella di esser accanto alle imprese".

I numeri di Cna

Alcuni numeri per "misurare" i 70 anni di Cna: sono 61mila i nuovi imprenditori che hanno avviato la loro attività grazie all'associazione, oltre 6,7 milioni i cedolini paghe elaborati per i dipendenti delle imprese associate e 189mila le contabilità gestite. Sono invece 6,6 i milioni di ore dedicati alla formazione di 180mila persone, mentre sono 3.100 gli eventi organizzati nel tempo. L'associazione complessivamente conta tra gli associati 620mila imprenditori, il 25% della base associativa, mentre sono 560mila i lavoratori delle imprese seguite da Cna e 210mila i pensionati. Un universo che in 70 anni conta 1.390.000 persone.

"I collaboratori di Cna Forlì-Cesena sono 310, distribuiti in 23 uffici in tutta la provincia ed è questo per noi un motivo orgoglio - esclama Napolitano -. Cna opera nel mercato della fiducia e questa rappresenta la nostra attività. Noi veniamo scelti dalle imprese e noi rispondiamo cercando di essere utili, concreti e vicini. Fino a 15 anni il 96% degli iscritti erano imprese artigiane, mentre oggi c'è una quota pari al 40% rappresentata da piccole imprese, professionisti, no profit, lavoratori autonomi e piccoli commercianti. Nel tempo il mondo dell'imprenditoria è cambiato in modo radicale e oggi crediamo che un'associazione come la nostra si debba occupare delle imprese in senso lato. Di conseguenza anche la nostra platea associativa è cambiata in modo profondo" e negli anni "è diventata punto di riferimento per la ricerca di soluzioni anche per i cittadini. Quando diciamo che ci sentiamo parte di una comunità non è un modo di dire, ma la pura e semplice verità. Ogni otto anni cambiamo il gruppo dirigenziale e addosso ci sentiamo una grande responsabilità".

Le celebrazioni

L’apertura delle celebrazioni è programmata a marzo con l’inaugurazione della sede provinciale di Via Pelacano 29 a Forlì. Si proseguirà all’inizio dell’estate, nel mese di giugno sempre a Forlì, con una grande festa dedicata ad associati e collaboratori, ma aperta anche alla cittadinanza. Sarà quindi la volta di Cesena, nel mese di ottobre, con uno spettacolo teatrale di grande richiamo al Teatro Bonci. L’anno si concluderà, infine, con un evento di approfondimento e networking dedicato alle imprese. Tra le iniziative è previsto anche il sostegno ad un progetto di comunità, in una logica di restituzione al territorio da parte dell’associazione. Ringraziamo Assicoop Romagna Futura per il sostegno dato al nostro programma.

Visivamente, la campagna di comunicazione, ideata dall’agenzia Integra Solutions di Forlì, presenta le lettere "Cna" in un design tridimensionale e metallico che evoca solidità e resistenza e riflette le qualità di durabilità e affidabilità, che Cna ha mostrato nei suoi 70 anni di attività. Le figure umane rappresentano la vocazione di Cna come punto d’incontro e dialogo, enfatizzando così l’importanza delle relazioni umane e della forza collettiva, celebrando l’associazione come pilastro della comunità artigiana e delle pmi.

"Dobbiamo riscoprire e valorizzare l’intelligenza delle mani - le parole del sindaco Gian Luca Zattini, richiamando il valore dell'artigianato nel ricordo del compianto presidente onorario di Cna, Sergio Giammarchi -. È bellissima l’immagine scelta da Cna per il suo 70esimo perché unisce la forza dell’acciaio con la trasparenza del vetro. Un’associazione nasce da un momento di fiducia dei suoi associati e Cna in questo senso, seppure in una fase di crisi dei corpi intermedi, è sempre stata fondamentale. Insomma, 70 anni portati bene e spesi bene".

Per il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, "questo bell’anniversario va di pari passo con la storia della Repubblica, del nostro territorio, della nostra gente. Che è arrivata a emanciparsi dalla povertà grazie al lavoro di tanti, costruendo un modello di ricchezza collettiva. La storia di Cna è una storia dinamica, radicata, con principi che non si sono mai persi e su cui si fonda la fiducia degli associati. Basi solide che si coniugano con la capacità di rinnovarsi, dote tanto più importante in una fase in cui le cose cambiano molto in fretta".

In Cna, sottolinea il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini, "vedo il fuoco dell’entusiasmo e della passione, ma questo fuoco non è un adorare le ceneri di un passato, bensì alimentare il fuoco perché possa sostenere le imprese del futuro e le loro sfide. Gli imprenditori hanno davanti scelte che faranno la differenza per la loro attività, la loro vita, la loro prospettiva di benessere. La missione di Cna è proprio quella di aiutarli".