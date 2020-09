Casa Artusi ospite a Venezia per l'evento dedicato al bicentenario del grande Pellegrino

Si moltiplicano in tutta Italia le iniziative per il bicentenario del ‘padre della cucina italiana’ Pellegrino Artusi che vedono anche il coinvolgimento di Casa Artusi. E’ il caso del convegno organizzato sabato a Venezia per iniziativa della locale delegazione dell’Accademia della Cucina Italiana. Dedicato al tema “La cucina di casa oggi: luoghi e culture”, ha schierato fra i relatori due rappresentanti di Casa Artusi: la presidente Laila Tentoni, con un intervento dal titolo “La cucina domestica fra tradizione e buon gusto”, e il direttore scientifico Alberto Capatti. Accanto a loro la scrittrice e giornalista Leda Vigliardi Paravia, il segretario generale dell’Accademia della Cucina Italiana Roberto Ariani. A fare gli onori di casa e coordinare i lavori la delegata di Venezia dell’Accademia della Cucina Rosa Maria Rossomando Lo Torto.

