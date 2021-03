Dal Comune di Forlimpopoli un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà

Prosegue - su un duplice fronte - l'impegno dell’amministrazione comunale di Forlimpopoli a sostegno delle famiglie in difficoltà. Da una parte ha infatti prorogato fino al 9 aprile la scadenza per consegnare le domande per ottenere i contributi per l’affitto, così da consentire al maggior numero di famiglie possibile di avere tempo per farne richiesta, dall'altra parte ha già raccolto ed approvato 79 domande per i buoni spesa per le famiglie in difficoltà (causa Covid ma non solo) per una erogazione complessiva di oltre 23 mila euro.

“La città che amministriamo – hanno dichiarato Elisa Bedei e Milena Garavini, rispettivamente assessora ai servizi sociali e sindaca di Forlimpopoli – ha a cuore i propri concittadini in difficoltà, soprattutto in una fase particolarmente dura come quella che stiamo vivendo. Siamo quindi impegnate a fare tutto il possibile per non lasciare indietro nessuno, consapevoli che da questa crisi economica dovuta alla pandemia se ne uscirà solo con azioni solidali”.