Sanità, volti dell'Ausl Romagna protagonisti su "Chelonia Applied Science Podcast"

Il professor Vittorio Sambri, il dottor Davide Melandri, il professor Claudio Vicini e la dottoressa Elena Bondioli intervistati su "Chelonia Applied Science Podcast" in occasione della visita e del Congresso dell'Unione Giornalisti Scientifici Italiani a Forlì, svoltisi il 15 e 16 febbraio scorso. Chelonia è un centro di ricerca che ha l'obiettivo di favorire la scienza applicata.Partecipa a progetti di ricerca, portando competenze interne nelle scienze computazionali e facendo rete con i migliori scienziati. Gabriella Bernardi, giornalista scientifica Ugis, ha registrato una puntata speciale di Chelonia podcast proprio durante la visita organizzata dall’Unione Giornalisti Italiani Scientifici al Laboratorio di microbiologia di Pievesestina - dell’Ausl Romagna, alla Banca della cute dell’Emilia-Romagna e al Convegno organizzato al campus universitario di Forlì.

In ordine interverranno il dottor Melandri, direttore Centro Grandi Ustionati/Dermatologia Ausl Romagna e Banca della cute Emilia Romagna: la dottoressa Bondioli, dirigente responsabile attività Ingegneria Tessutale, direttore tecnico Cell Factory e Sala Criobiologica; il professor Sambri, direttore dell’ Unità Operativa di microbiologia dell'Ausl Romagna Romagna e professore di microbiologia Dimes Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Università di Bologna; Gianandrea Pasquinelli, direttore del Dipartimento DIimes dell’Università di Bologna; e il professor Vicini. direttore Dipartimento Testa-Collo Ausl Romagna e professore di otorinolaringoriatria alle Università di Bologna e Ferrara. "My short interviews in this podcast episode in Italian. Thank you all and also Tiziana Rambelli and Unione giornalisti italiani scientifici, Ugis", sono le parole pronunciate da Bernardi per presentare l'iniziativa (https://anchor.fm/chelonia/episodes/Innovazione-e-ricerca-sanitaria-durante-la-pandemia-in-Emilia-Romagna-e1ev1ir oppure https://www.youtube.com/watch?v=oWOjwtJelns).