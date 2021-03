Wilma Malucelli a Salotto blu: "Ecco cosa rappresenta Dante per la nostra terra"

Presidente della Società Dante Alighieri di Forlì e Cesena, ex docente di lettere classiche, instancabile viaggiatrice e organizzatrice, Wilma Malucelli ha fatto il punto sul rapporto tra il sommo poeta e la Romagna conversando a VideoRegione con Mario Russomanno. "Quattrocento comitati internazionali approfondiscono la figura dell' Alighieri, anche per questo la nostra lingua é la quarta più studiata al mondo. Mi è capitato di partecipare a iniziative anche in luoghi e situazioni impensabili". L'effettivo cammino percorso da Dante? "In un anno di ricorrenza centenaria come questo molti si attribuiscono contatti con il Poeta ma la verità è che la Romagna fu importantissima per lui. Si può affermare che senza l' influenza che questa terra ebbe su di lui la sua opera non sarebbe stata la stessa". La trasmissione, ricca di approfondimenti e curiosità, andrà in onda lunedi alle 22, 30.