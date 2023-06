Maltempo in arrivo, arriva la telefonata della Protezione Civile: l’avviso alla popolazione

Il servizio di "Alert System" informa del nuovo peggioramento previsto per lunedì nel Forlivese. Nella telefonata registrata, dal numero 0543-712200, a cura dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, "si raccomanda di non sostare in prossimità dei fiumi e in caso di allagamenti portarsi nei piani superiori. Si raccomanda la massima attenzione e di limitare gli spostamenti non necessari". Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

Si annuncia infatti un lunedì perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse all'intero territorio regionale, anche a carattere di rovescio temporalesco. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per temporali e “criticità idraulica”, con rischio allagamenti e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, e arancione per “criticità idrogeologica” nell’entroterra, con possibilità di frane. Si legge nell’avviso: “Per la giornata di lunedì sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati. Nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. Inoltre, nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e localizzati fenomeni franosi. Nel settore romagnolo pedecollinare e di pianura gli incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua potrebbero interessare le aree golenali e le arginature. Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale”