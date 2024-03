Convegno su premierato e autonomia differenziata’: "Argomenti che devono essere ben spiegati ai cittadini"

È ‘Premierato e autonomia differenziata’ il tema dell’incontro organizzato dal gruppo Costituzione e Democrazia venerdì 22 alle 18 nella sala Luciano Lama della Cgil Forlì-Cesena, sede di via Pelacano 7, primo di una lunga serie di appuntamenti rivolti ai cittadini. I relatori saranno Maria Giorgini, segretaria generale Camera del lavoro Forlì-Cesena, Marco Valbruzzi, politologo dell’Università di Napoli Federico II, e Carlo Sorgi, coordinatore di Costituzione e Democrazia.

“Con questi incontri cercheremo di informare che è il primo dei diritti per partecipare alla vita del paese – spiega Carlo Sorgi -. Il nostro gruppo è nato per spiegare e per consentire una scelta libera e consapevole, basata sulle proprie idee formate una volta conosciute veramente le questioni su temi così importanti perché saranno i referendum ad avere l’ultima parola".

“Premierato e Autonomia Differenziata sono le due proposte di riforma presentate dal Governo che, se portate a termine, modificherebbero il nostro paese in termini profondi. Sono argomenti complessi dei quali si conosce troppo poco. Con il Premierato la figura di un Presidente del Consiglio eletto direttamente svuoterebbe i compiti del Parlamento e ridurrebbe il ruolo del Presidente della Repubblica a mero spettatore, mentre con l’autonomia differenziata avremmo tre regioni del Nord formalmente di serie A rispetto a tutte le altre di serie B”, sempre Sorgi.