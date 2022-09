A Forlimpopoli si torna a fare "plogging": si passeggia insieme raccogliendo i rifiuti abbandonati

Metti un sabato mattina a fare plogging. Cioè raccogliere i rifiuti abbandonati mentre si fa jogging o si passeggia. È questo l’invito che il Comune di Forlimpopoli rivolge a tutti i cittadini a cui sta a cuore la cura della propria città per sabato, quando si terrà la seconda edizione di Forlimpopuliamo, promossa dall’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia. A partire dalle ore 8, tutti sono invitati in piazza Garibaldi per partecipare a questa grande azione collettiva di pulizia della città. Il Comune fornirà pettorine, guanti, e sacchi e assicurerà il supporto logistico. Si lavorerà in gruppi, assegnando a ciascuno un’area specifica d’intervento, e al termine passerà un mezzo comunale per raccogliere i sacchi pieni e smaltirli correttamente.

"Una città pulita è più bella e più sana - spiegano l’assessore all’Ambiente Gian Matteo Peperoni e il sindaco Milena Garavini - e tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per la tutela del bene comune. Lo scorso anno tanti forlimpopolesi hanno aderito all’iniziativa e ci auguriamo che la seconda edizione di Forlimpopuliamo coinvolga un numero ancora più alto: aspettiamo associazioni, famiglie, gruppi di amici, scolaresche, ma anche singoli cittadini che vogliono dare una mano. Abbiamo bisogno del supporto di tutti”.

E se qualcuno non può partecipare al mattino, ma vorrebbe organizzare un gruppo per il pomeriggio, nessun problema. Basta che lo segnali via mail, indicando la proposta di zona da ripulire a ecologia@comune.forlimpopoli.fc.it. In questo caso l’appuntamento sarà alle ore 15, sempre in piazza Garibaldi, per la distribuzione del materiale.