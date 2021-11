Alla scoperta del laboratorio di ceramica Blu Pavona, in 50 frequentano i corsi

Si chiama “Blu Pavona” ed è una associazione culturale e di volontariato che da quarant’anni, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Forlì, coinvolge nelle attività tutti coloro che con passione e spirito amatoriale portano avanti il laboratorio di ceramica di viale della Libertà. Attualmente, oltre cinquanta persone frequentano le attività che spaziano dall’apprendimento delle tecniche di modellazione alla dimensione creativa, dalla fase di cottura fino allo studio della tradizione artigianale e artistica. Nello spirito di Blu Pavona c'è la volontà di allargare sempre più la propria base associativa e per questa ragione, in corrispondenza dell'avvio delle attività autunnale viene lanciato un appello a tutti i cittadini interessati a scoprire l'affascinante mondo della ceramica. Questa capacità di essere allo stesso tempo punto di partenza per neofiti e spazio permanente di apprendimento, crescita e confronto tra soci rappresenta il punto di forza del laboratorio, così come importantissimo è il valore della soddisfazione di riuscire a realizzare qualcosa di creativo con le proprie mani, così da poter esprimere quel che si ha dentro, liberare la fantasia e sprigionare entusiasmo.

La ceramica è una dimensione culturale alla portata di tutti, anche di chi non si è mai cimentato o crede di non essere in grado di realizzare oggetti artistici. La tecnica si acquisisce, lo stile da identità e personalità agli oggetti. Come partecipare? Per accedere al laboratorio occorre frequentare un piccolo corso dove si apprendono le nozioni fondamentali. "Blu Pavona" mette a disposizione esperienza, supporto e suggerimenti per proseguire nella produzione dei propri pezzi, usufruendo degli spazi, dei colori e delle maioliche dell'Associazione, nonché della compagnia e dei consigli degli associati. Quindi si può accedere liberamente in qualità di soci negli orari di apertura rispettando alcune regole fondamentali che fanno parte dello Statuto, fra queste, la più importante è che i pezzi prodotti nel laboratorio non possono essere in nessun modo oggetto di vendita, né possono candidarsi ad essere Soci persone che svolgano attività di vendita di articoli in creta o ceramica. L'associazione Blu Pavona e' aperta il mercoledì e sabato dalle 15 alle 19, il lunedì sera dalle 20.30 alle 23.30. Telefono: 351.5523852.