E' in arrivo un martedì perturbato, i temporali spazzeranno via il caldo africano: diramata l'allerta 'gialla'

I primi scrosci di pioggia che lunedì hanno bagnato a macchia di leopardo di Forlivese sono l'antipasto di un martedì all'insegna della pioggia, che metterà la parola fine alla quarta ondata di caldo africano dell'estate. Non sono mancate le raffiche di vento, attese per lunedì, con un punta massima di 74 chilometri orari a San Savino di Modigliana (a quota 467 metri), mentre in città la più intensa è stata di 54,7 chilometri nell'area dell'aeroporto. Martedì si annunciano più nubi e precipitazioni. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per temporali.

Nell'avviso viene specificato che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi, più probabili sul settore centro-orientale con effetti e danni associati; le precipitazioni potrebbero generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti, in particolare nei bacini collinari e montani". Entrando nel dettaglio per la provincia di Forlì-Cesena, il servizio meteorologico dell'Arpae prevede tra i 10 ed i 20 millimetri di pioggia sul settore pianeggiante e tra i 15 ed i 30 su quello collinare e montano. Le temperature sono attese in sensibile diminuzione, con le massime che oscilleranno tra 20 e 25 gradi. I venti soffieranno moderati in prevalenza nord-occidentali, tendenti a ruotare tra nord e nord-est sul settore nord-orientale.

Altra instabilità è attesa anche nella giornata di mercoledì. Come si evince dal bollettino dell'Arpae, al mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con addensamenti soprattutto sul settore centro-orientale associati a precipitazioni che, lungo la costa e sul ferrarese, potranno assumere anche carattere temporalesco. Nelle ore pomeridiane rovesci possibili soprattutto lungo i rilievi. In serata esaurimento dei fenomeni e ampie schiarite.

Le temperature minime saranno in lieve flessione sul settore orientale, con valori generalmente compresi tra 15 e 18 gradi e localmente inferiori nelle aree extraurbane delle pianure centro-occidentali, mentre le massime saranno comprese tra 22 e 26 gradi. I venti saranno deboli, in prevalenza occidentali, con rinforzi anche forti tra la notte ed il mattino da nord-est lungo le aree costiere e sul mare. In serata tendenza a disporsi da sud-ovest a partire dai rilievi.

La perturbazione di questi giorni non metterà la parola fine all'estate, ma ridimensionerà notevolmente le temperature. Da giovedì, "la rimonta di un campo di relativa alta pressione garantirà condizioni stabili con tempo in prevalenza soleggiato, anche se a tratti transiterà una leggera nuvolosità e sui rilievi nelle ore pomeridiane saranno possibili annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna. Le temperature risaliranno gradualmente con valori massimi che a fine periodo potranno sfiorare i 30 gradi".