Alluvione del 2019, da Autostrade il risarcimento danni per Villafranca: come sarà impiegata la somma

Novantacinquemila euro destinati alla scuola elementare, 100mila utilizzati per la riqualificazione del Palazzone e Fibra Ottica: per Villafranca è tempo di "una serie di misure importanti ai fini della progressione del quartiere e dei suoi luoghi educativi e aggregativi - sottolinea il consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini -. L'alluvione ha frenato, ma non arrestato, ulteriori misure a favore del Polisportivo Giulianini''. L'esponente leghista commenta così la somma pervenuta da Autostrade per l'Italia come risarcimento danni per l'alluvione del 2019.

''Una somma notevole e importante in termini di istruzione dei bambini e ai fini della serenità delle famiglie del quartiere - sottolinea -. La fibra ottica è stato un traguardo importante per il forese, anche in termini educativi, essendo internet, ad oggi, uno strumento di progressione e il divario digitale è nocivo nei confronti del diritto allo studio ed a questa operazione è corretto integrare ulteriori misure e accortezze nei confronti delle scuole di periferia, in modo da garantire a 360 gradi una progressione in termini scolastici e questi 95 mila euro sono di grande utilità, 'il tutto concilia perfettamente con i 100 mila euro già stanziati precedentemente per il Palazzone di Villafranca. Una serie di misure utili al mantenimento e progressione dei luoghi educativi e aggregativi del quartiere''.

''Il fenomeno alluvionale senza precedenti che abbiamo subìto ha interrotto numerosi cantieri in funzione tra cui quello al Polisportivo Giulianini, ed ha contribuito a creare la necessità di effettuare lavori di manutenzione, come nel caso della palestra di Villafranca - conclude Costantini -. Un peccato, in quanto, i lavori delle fognature erano attesi da diversi anni e i lavori nella palestra erano terminati da poco. In tempi brevi, dopo una serie di sopralluoghi verranno chiariti i tempi per la conclusione dei lavori che sono purtroppo stati interrotti per forza di cose ma non tramontati e per la manutenzione della palestra al fine di poter consentire la sua fruizione."