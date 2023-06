“Aiutatemi a salvare i filmini di famiglia”: esperti in azione da Venezia per riportare in vita i ricordi di un giovane forlivese

Forlì chiama, Venezia risponde: un esempio di solidarietà e di collaborazione che varca i confini della città per riportare in vita i filmini di famiglia sepolti dal fango. Tutto parte dalla mail di un ragazzo di Forlì, Francesco Leoni - come riportato sulle pagine del Gazzettino di Venezia - inviata a “Ri-prese memory keepers”, spin-off dell’Università Iuav di Venezia specializzata in questo tipo di salvataggi.

“Salvataggio super8 alluvionati” era l’oggetto della mail che Francesco ha inviato a Beppe Ferrari e Nicoletta Traversi, fondatori di Ri-prese, con la richiesta di recuperare 21 pellicole salvate dal garage di casa finito sott’acqua in via Fiume Montone: filmati di famiglia, ricordi di una vita girati dai nonni che in questo modo hanno impresso su pellicola le memorie di famiglia. “Sono stati rovinati da 2 metri di acqua - dice Francesco, 33 anni forlivese - la mia speranza è di restituirli a nonna Giuliana che il prossimo 22 agosto compie 97 anni”.

E così gli esperti sono entrati subito in azione, con una task force di volontari specializzati, e hanno ribattezzato il salvataggio “Missione memorie nella melma”. C’è ottimismo circa la riuscita dell’operazione che farà felice Francesco e soprattutto nonna Giuliana, nel giorno del suo compleanno.