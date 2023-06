Arrivano anche da Genova, Parma e dal Friuli i rinforzi per l'emergenza alluvione a Forlì

Tra tecnici, funzionari amministrativi e agenti della polizia locale sono undici gli operatori giunti in questi giorni da Genova a Forlì per supportare l’Amministrazione comunale in varie mansioni e interventi collegati alla ripartenza. Quattro invece quelli provenienti da Parma, tutti facenti parte del corpo di Polizia Locale e due quelli “in prestito” dal Friuli Venezia Giulia.

"Un contingente preziosissimo - lo definisce il sindaco Gian Luca Zattini, che nei giorni scorsi ha ricevuto in Municipio gli uomini e le donne dei Comuni di Genova e Parma e quelli del Friuli Venezia Giulia, messisi a disposizione della comunità alluvionata -. Le capacità amministrative, tecniche e di gestione dell’emergenza di queste persone si stanno dimostrando determinanti".

"Siamo ancora in una fase di grande fragilità, in cui c’è bisogno dell’aiuto di tutti, tanto più di quello di funzionari e agenti delle forze dell’ordine - prosegue Zattini -. Ringrazio lo sforzo e il sacrificio di tutti loro, messisi a disposizione della macchina comunale sia negli sportelli di assistenza al cittadino, che sul territorio con interventi mirati nelle aree alluvionate e a sostegno delle comunità più fragili colpite dal maltempo".