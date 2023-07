Alluvione, un aiuto per le famiglie: dal Lions Club Forlì 3500 euro alla parrocchia di San Benedetto

Lo straripamento del fiume Montone di due mesi fa ha causato danni consistenti anche nell' area del quartiere San Benedetto mettendo in difficoltà tantissime famiglie. Da diversi giorni presso la locale parrocchia è stato insediato un Centro di prossimità e di ascolto della Caritas diocesana. Gli operatori dell'ente benefico stanno cercando di mappare le esigenze dei residenti della zona. Un lavoro indispensabile anche per il parroco don Emanuele Lorusso al fine di poter individuare le persone fragili e chi effettivamente ha più bisogno, per poter fornire un fattivo aiuto.

A quest'opera di sostegno ha voluto contribuire anche il Lions Club Forlì Host, presieduto da Giulia Margotti, che ha devoluto la somma di 3.500 euro alla parrocchia di San Benedetto. Nei giorni scorsi una delegazione del Club si è recata sul posto per incontrare don Emanuele e per prendere accordi su come utilizzare la somma stanziata. Nell'occasione i soci del Lions presenti hanno potuto constatare anche i danni che l'alluvione ha provocato ai locali attigui alla chiesa e all'area circostante, in particolare quella del campo da calcio dove persiste uno strato di fango completamente secco alto oltre venti centimetri.