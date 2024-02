Dodici anni fa erano i giorni del "nevone", l'ultimo mese invernale degno di nota. "Gennaio 2024 il settimo più mite dal 1950"

Per trovare l'ultimo mese invernale degno di nota bisogna tornare indietro di 12 anni, al febbraio del 2012. Erano i giorni del "nevone" in Romagna. Le anomalie termiche furono notevoli, ma, tiene a puntualizzare Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), "nulla ebbero a che vedere con un altro febbraio, quello del 1956, il quale fu davvero glaciale". "Il febbraio 2012 spicca per la straordinaria nevosità, in particolare sul forlivese, sul cesenate e sull’entroterra riminese con accumuli enormi - prosegue Randi -. Ma sul fronte del freddo il 1956 è inavvicinabile, a meno che non si risalga al febbraio 1929". Nel frattempo è andato in archivio il secondo mese dell’inverno meteorologico 2023-2024.

Analizza Randi: "Gennaio chiude, in Romagna, con un’anomalia di temperatura media di +2,2°C rispetto al periodo di riferimento 1981-2010). E' stato un mese molto mite, ma non tra i più miti in assoluto. E' infatti il settimo più mite dal 1950, con il podio che vede il 2014 al primo posto, il 2023 al secondo e il 2018 al terzo. L’ultimo gennaio un po’ freddo risale al 2017". Tuttavia il tecnico meteorologo tiene a fare una puntualizzazione: "i 2,2°C gradi in più rispetto alla norma sono “limati” in buona parte dalle località di pianura, che con le inversioni termiche dettate dall’alta pressione (seconda e soprattutto terza decade) l’hanno parzialmente sfangata in particolare sulle temperature minime. Ma se andiamo sui rilievi, o sopra il limite medio delle inversioni termiche, il quadro peggiora sensibilmente".

Quanto alle precipitazioni, "le piogge sono risultate superiori alla medesima norma in ragione di un 70% (quindi gennaio piovoso), se non fosse che quasi tutta la pioggia di gennaio è caduta in circa 36 ore, il che non sarebbe proprio nelle corde del mese centrale dell’inverno a questa latitudine". Nel frattempo insiste l'anticiclone, con freddo al primo mattino in pianura e temperature miti in montagna. Il weekend si annuncia quindi stabili, salvo la possibile formazione di nebbie e foschie dense. Domenica e lunedì il cielo sarà grigio e nebbioso al primo mattino, con parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Una svolta potrebbe arrivare tra la prima e la seconda decade di febbraio, quando l’anticiclone potrebbe cedere il passo all’ingresso di masse d’aria umide e anche più instabili e quindi favorendo il ritorno di qualche pioggia. La seconda metà del mese si annuncia più dinamica per l'effetto del possibile ingresso di correnti più fredde.