Appuntamento con i migliori musicisti di liscio: Santa Balera diventa anche masterclass di folklore romagnolo

Cosascuola Music Academy di Forli ospiterà "Santa Balera", la prima Masterclass del Folklore Romagnolo con la presenza dei

maggiori esperti del settore presentati da Giordano Sangiorgi, Luca Medri e Claudio Borgianni. L'appuntamento è per lunedì 22 aprile alle 17. Santa Balera e' un progetto multidisciplinare: oltre ad essere la nuova orchestra Santa Balera della Generazione Z del Liscio che e' approdata a Sanremo nel 2024 (è stata anche un eccellente circuito di dieci balere storiche, dove si sono esibiti oltre 70 musicisti giovani e giovanissimi) diventa la prima Masterclass del Folklore Romagnolo aperta a tutti i giovani musicisti dell'Emilia-Romagna provenienti dalle scuole di musica, dai conservatori e dalle piu' diverse esperienze musicali per apprendere l'uso del proprio strumento per il nuovo liscio e il folklore romagnolo.

Ci saranno a raccontare il proprio strumento in chiave folk e liscio ai musicisti che possono partecipare gratuitamente e provenienti da tutte le scuole di musica e conservatori di tutta la nostra regione i più prestigiosi docenti del mondo del liscio come Roberta Cappelletti alla voce, Raffaele Calboli per la batteria, Claudio Carboni per i sassofoni, Loris Ceroni per il basso, Giordano Giannarelli alla fisarmonica, Edilio Nicolucci per pianoforte e tastiere, Marco Tagliavini per sax e fiati, Ezio Tozzi per le chitarre e Gabriele Zaccherini per il clarinetto. A tutti gli studenti partecipanti sara' rilasciato un attestato di frequenza. L'iniziativa e' realizzata dal MEI e da Cosascuola con il supporto di Vai Liscio e l'ingresso e' libero e aperto a tutti. Ci si puo' prenotare scrivendo una mail coi propri dati a: mei@materialimusicali.it e info@cosascuola.it. Al termine dell'incontro sara' consegnato ad ogni partecipante un certificato di frequenza all'incontro.