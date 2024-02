Al Teatro Diego Fabbri l'assemblea annuale dell'Avis: benemerenze per 638 donatori

L’Avis Comunale di Forlì si prepara a vivere il momento forte della sua vita associativa, ripercorrendo i risultati raggiunti nello scorso anno sociale e guardando con slancio alla progettualità futura. Sempre, però, con la volontà di mettere al centro i tanti donatori di sangue ed emoderivati che rendono possibile ogni giorno la mission dell’Associazione. Per questa ragione, l’Assemblea annuale dei soci dell’Avis Comunale di Forlì si preannuncia come un evento in grande stile, con in serbo tante sorprese.

L’appuntamento è per sabato, alle 16, al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Oltre alla presentazione dell’attività svolta e delle linee di indirizzo future, gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, presieduta da Roberto Malaguti (presidente di Avis Forlì), includono, tra gli altri, la relazione del dottor Marco Gentile, responsabile dell’Unità di Raccolta, l’approvazione del Bilancio consuntivo 2023 e la ratifica del Bilancio Preventivo 2024. A seguire, porteranno il loro saluto le autorità civili e religiose e i rappresentanti delle realtà cittadine che hanno aderito all’invito.

Come da tradizione, il momento culminante del pomeriggio sarà la consegna delle benemerenze ai soci che si sono distinti nell’attività donazionale e nella fedeltà associativa: sono attesi al Teatro Diego Fabbri per la consegna delle medaglie 638 donatori, che ritireranno un premio sulla base del traguardo raggiunto in fatto di anni di iscrizione all’Avis e numero delle donazioni effettuate. Come già avvenuto nelle Assemblee degli anni scorsi, ci sarà un momento di intrattenimento e un’altra sorpresa speciale per dire grazie ai donatori intervenuti e alle loro famiglie.

L’Assemblea dei soci 2024 di Avis Forlì si contraddistingue, inoltre, per un rinnovato momento di raccoglimento: domenica alle 11, alla parrocchia di San Paolo (via F. Antonio Pistocchi, 19) si terrà la messa in memoria di tutti i soci donatori e collaboratori Avis defunti della Diocesi di Forlì-Bertinoro. La funzione sarà celebrata dal parroco don Carlo Guardigli, ex-donatore con 107 donazioni all’attivo, sarà animata dal Coro parrocchiale e sarà arricchita dalle testimonianze di alcuni donatori.

Al termine della funzione avrà luogo un momento conviviale e un brindisi. L’iniziativa si prefigge di avere un nuovo taglio diocesano – e non esclusivamente forlivese, come negli anni passati – a seguito della firma del protocollo d’intesa tra l’Avis Comunale di Forlì e la Diocesi di Forlì-Bertinoro, siglato il 9 settembre 2023. Per informazioni: 0543.20013; forli.comunale@avis.it; www.avisforli.it.