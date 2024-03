“Vogliamo Forlì città degli organi”, nasce un'associazione per tutelare gli strumenti firmati da Gaetano Callido

“Vogliamo far diventare Forlì la Città degli Organi”. Questo è l’obiettivo di Giulia Ricci, la presidente dell’associazione culturale Forlì Antiqua, nata nel dicembre del 2023 per promuovere la musica eseguita secondo la prassi storica e per tutelare gli organi antichi, con particolare attenzione a quelli costruiti da Gaetano Callido a Forlì, collocati in cinque chiese del centro storico della città. Una valorizzazione di un patrimonio cittadino che sarà presentato e mostrato grazie ad una rassegna di sei concerti eseguiti proprio utilizzando gli organi costruiti dall’artista veneto nel ‘700, considerato per questo generi di strumenti musicali come Stradivari per i violini.

“Come Forlì Antiqua siamo orgogliosi di dare continuità a quanto aveva fatto l’associazione Soroptimist International Club di Forlì nel 2018 – sottolinea Ricci – quando organizzò concerti per valorizzare questi organi, riscuotendo un enorme successo, e io ebbi l’onore di collaborare come musicista e appassionata. Vogliamo portare avanti questa tradizione per far conoscere sempre queste vere e proprie opere d’arte. Forlì ha il vanto di averne ben sei, quattro dei quali funzionanti, e si trovano nella Basilica di San Pellegrino, nella Chiesa del Suffragio, nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, nella Chiesa di Santa Lucia, nella Cattedrale di Santa Croce dove ce ne sono due, e nella Chiesa della Santissima Trinità. Oltre ad una rassegna concertistica sugli strumenti funzionanti, il programma si arricchisce con un concerto itinerante ed una masterclass di interpretazione organistica. Ringrazio i privati e le aziende che ci hanno appoggiato e che hanno creduto in noi”.

La prima data sarà venerdì alle 21 nel Duomo dove si terrà un concerto d’organo che vedrà esibirsi i musicisti Giulia Ricci e Freddie James, vice presidente di Forlì Antiqua, che eseguiranno brani del maestro forlivese Ignazio Cirri. L’ingresso sarà ad offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto alla Casa Rifugio per le donne vittime di violenza del Comune di Forlì.

Tante sono anche le iniziative che Forlì Antiqua ha in programma nel 2024.

“Gli organi sono strumenti preziosi che necessitano di continua manutenzione e per questo motivo vogliamo ricavare fondi che possano mantenerli sempre nelle condizioni migliori. Per farli conoscere meglio, creeremo sei video, uno per ogni strumento musicale, in modo da avere una guida audiovisiva e sarà inserito all’interno del nostro sito internet che puntiamo a farlo partire entro l’anno”. Aggiunge Mariarita Zanca, presidente di Soroptimist International Club di Forlì che rivedrà i un progetto che riscosse molto successo: "Sono davvero felice che Giulia possa riprendere questa importante rassegna che nel 2018 venne accolta molto bene dai musicisti, dal pubblico e dai giovani. Dopo quei concerti arrivò la pandemia e riuscimmo ad organizzarne soltanto altri due nel 2002 e nel 2022. È molto bello che la prima data sia proprio in occasione della Festa della Donna”.

Anche il Comune di Forlì ha sposato subito questa iniziativa dando il proprio patrocinio, come ha fatto anche la Regione Emilia-Romagna. “Credo che l’organo sia lo strumento più conosciuto e affascinante – afferma Valerio Melandri, assessore alla Cultura – e sin da bambini si possono apprezzare le sonorità, semplici e pure. Forlì deve essere orgogliosa degli organi di Callido che possiede ed è giusto che si sensibilizzi per poterli mantenere sempre in buono stato. Appena ci ha contatti Forlì Antiqua, il Comune ha subito sposato il progetto”.

Il programma

- Venerdì 8 marzo nel Duomo, concerto di Freddie James e Giulia Ricci

- Venerdì 5 aprile nella Chiesa del Suffragio, concerto di Luca Scandali

- Venerdì 17 maggio nella Chiesa della Santissima Trinità, concerto di Susanna Soffiantini

- Domenica 15 settembre nella Basilica di San Pellegrino, concerto di Giulio De Nardo

- Domenica 20 ottobre nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, concerto di Giulia Ricci e Giovanni Cantarini

La Masterclass di perfezionamento si terrà invece dall’8 al 10 ottobre nella Chiesa del Suffragio e avrà come musicisti Tobias Lindner, Marco Ruggeri e Freddie James.