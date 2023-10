"Baby Pit Stop Unicef": al San Domenico un nuovo spazio dedicato alle famiglie

In occasione della Giornata delle Famiglie al Museo è stato inaugurato al San Domenico il nuovo spazio "Baby Pit Stop Unicef", un'area di sosta dedicata ai genitori e ai piccoli visitatori del museo. A tagliare il nastro l'assessora ai Servizi Educativi Scuola e Formazione e Politiche Giovanili, Paola Casara, la presidente del Comitato Provinciale Unicef Forlì-Cesena Chiara Morale e la presidente del Soroptimist International Club di Forlì Yvonne Grimaldi. Il nuovo spazio "Baby Pit Stop Unicef è stato realizzato dai Musei Civici del Comune di Forlì in collaborazione con il Soroptimist International Club di Forlì; si tratta di uno spazio individuato all'interno del percorso museale e allestito appositamente per offrire questo servizio rivolto alle famiglie.

"Un ambiente che testimonia l'impegno dell'Amministrazione Comunale rivolto a far sì che Forlì sia sempre più una città a misura di bambino", le parole di Casara. "La sinergia creatasi tra il Comune di Forlì, il Comitato locale Unicef e il Club Soroptimist ha saputo creare uno spazio di accoglienza privilegiato per le famiglie e i loro figli, uno spazio inclusivo di benessere sociale",ha sottolineato Grimaldi. E' di grande valore simbolico l'inaugurazione nella giornata mondiale delle Famiglie al Museo, come risposta concreta di quelle che sono le esigenze delle famiglie con bimbe e bimbi nella fruizione dell'offerta culturale", ha concluso Morale.

Lo spazio inaugurato si presenta come luogo attrezzato e riservato dove poter fare il cambio dei pannolini ed allattare i neonati, rendendo sempre più piacevole e confortevole la visita al museo. "Un museo - ha precisato il dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Legalità, Stefano Benetti - che anche con questa iniziativa prosegue nel suo cammino di acquisizione di standard di qualità europei". Al termine dell'inaugurazione i volontari "Nati per Leggere" di Forlì e del suo comprensorio, con il coordinamento della Biblioteca Saffi, hanno coinvolto i bimbi presenti ed i loro genitori in letture condivise.