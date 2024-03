Balzo nel futuro per l'Orchestra Maderna: si digitalizzano patrimonio cartaceo e concerti del passato

In occasione del concerto con Ingolf Wunder di martedì 12 marzo l'Orchestra Maderna ha fatto un balzo nel futuro usufruendo, per la prima volta nella sua storia, di 40 Tablet PadMu4 per la lettura digitale, e in tempo reale, degli spartiti. "Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza continuiamo a lavorare per rendere la nostra orchestra sempre più sostenibile, al passo coi tempi, e il fiore all'occhiello della città di Forlì - spiega il concertista e direttore artistico di ForlìMusica, Danilo Rossi -. Ma le novità non si esauriscono qui. Abbiamo assunto due giovani che si occuperanno della digitalizzazione del nostro patrimonio cartaceo, frutto di 100 anni di attività degli Amici dell'Arte a Forlì e dei Cd con le registrazioni dei concerti passati. Questo patrimonio sarà successivamente caricato sul sito web di ForlìMusica e reso accessibile a tutti gli appassionati e curiosi". Conclude Rossi: "La transizione digitale intrapresa da ForlìMusica permetterà inoltre di ampliare e sistematizzare l’offerta di concerti in streaming in modo da riuscire a coinvolgere pubblici al di fuori dei confini provinciali e avvicinare un'utenza più giovane e fondamentale per il futuro e la sostenibilità delle nostre produzioni".