Brucia un capanno agricolo: i Vigili del Fuoco evitano l'attacco delle fiamme alle vicine abitazioni

Fiamme nella prima mattinata di sabato in un capanno agricolo in via Bagalona, a Santa Maria Nuova di Bertinoro. L'allarme alle sala operativa del 115 è giunto poco prima delle 8, attivando due squadre di Vigili del Fuoco della sede Centrale di Forlì e una del distaccamento di Cesena. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano interessato un locale adibito ad attrezzaia, evitandone la propagazione alle abitazioni limitrofe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Meldola per gli adempimenti di competenza.

