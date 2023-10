"Capricci e regole": ciclo di incontri per neo genitori e coppie in attesa

Proseguono le attività organizzate dal Polo unico famiglie e giovani dell'Asp San Vincenzo de' Paoli che, nel mese di ottobre, si concentra su una serie di incontri dedicati a tematiche inerenti genitorialità e crescita. Nel dettaglio, gli appuntamenti sono due, entrambi a Santa Sofia e rivolti a neo genitori (con bambini da 0 a 36 mesi) e coppie in attesa. Primo appuntamento è giovedì 19 ottobre alle 16 al Nido Fiocco di Neve di Santa Sofia (via Unità d’Italia 45), quando è in programma un incontro condotto da Mekdes Pisotti, pedagogista del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese. L’esperta, insieme ai genitori, parlerà di capricci e regole, ascoltando i dubbi e le domande e fornendo consigli e spunti per affrontare i momenti difficili.

Il secondo appuntamento, invece, è giovedì 26 ottobre, alle 20 al Centro Culturale Sandro Pertini di Santa Sofia, quando si terrà una lezione informativa gratuita a cura di Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì Odv. I volontari mostreranno manovre salvavita e parleranno di disostruzione delle vie aeree e sonno sicuro. Anche in questo caso, si tratta di una serata ricca di spunti pratici e informazioni utili da mettere in pratica in caso di necessità. Gli incontri sono gratuiti ma è consigliata la prenotazione a sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it o con messaggio Whatsapp al numero 335 8726933. Le iniziative sono organizzate da Asp San Vincenzo de’ Paoli in collaborazione con i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore e con Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.