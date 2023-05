Carabinieri, concluso il corso: 16 nuovi militari assegnati alla provincia di Forlì-Cesena

Al termine del 141° Corso Formativo, sono giunti nella provincia di Forlì-Cesena 16 carabinieri neo promossi assegnati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Nella mattinata del 4 maggio i militari, 4 donne e 12 uomini, hanno raggiunto i rispettivi Comandi di Stazione per rinforzare tali fondamentali presidi. Tra le Stazioni dell’Arma che hanno beneficiato delle nuove assegnazioni figurano quelle di Forlì, Cesena, Cesenatico , Forlimpopoli, Predappio, Mercato Saraceno, Bertinoro, Roncofreddo, San Martino in Strada e San Piero in Bagno. Grazie a questa nuova assegnazione di personale, il Comando Provinciale di Forlì-Cesena riesce a contrastare la naturale fuoriuscita di militari dovuta principalmente ai pensionamenti. Tutti i carabinieri neo giunti saranno impiegati dai rispettivi Comandanti di Stazione nella quotidiana attività di controllo del territorio volta a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, attraverso una costante vicinanza ai propri cittadini, da sempre obbiettivo principale dell’Arma dei Carabinieri.