Carabinieri, si rafforza la squadra della sezione Radiomobile: addestrati alla prontezza operativa

Si rafforza la squadra dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì. Ad accogliere i nuovi militari è stato martedì mattina il comandante provinciale, il colonnello Samuele Sighinolfi. Si tratta di militari di provata esperienza, maturata nel corso degli anni a Gambettola, Imola, San Carlo di Cesena e San Martino in Strada che, dopo aver frequentato un severissimo corso di “guida veloce”, e sostenuto con esito positivo gli esami di ”idoneità alla guida in sicurezza” all'autodromo "Enzo e Dino" di Imola, saranno impiegati nelle “Gazzelle dell’Arma” per il controllo del territorio specie nelle realtà cittadine di maggiore impatto delinquenziale e di degrado. Si tratta di carabinieri addestrati alla prontezza operativa e che avranno in dotazione anche il “Taser” la cosiddetta “pistola elettrica”. Ma possono vantare anche una preparazione professionale per la gestione delle situazioni più complesse. L'impiego delle “Gazzelle dell’Arma”, come strumento operativo per il contrasto alla micro criminalità, avrà il compito di assicurare con rapidità e agilità, la necessaria assistenza alla cittadinanza. Dal Comando Provinciale dell’Arma di viale Mazzini, fanno sapere che "il controllo del territorio costituisce uno dei maggiori obiettivi da perseguire nel territorio provinciale, affinché possa essere garantita la necessaria cornice di sicurezza a beneficio della cittadinanza".