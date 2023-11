Virgo Fidelis, i Carabinieri celebrano la patrona: messa col vescovo alla Chiesa del Carmine

La Chiesa del Carmine di Forlì ha festeggiato la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri alla presenza del colonnello Samuele Sighinolfi. La funzione religiosa è stata celebrata dal vescovo Livio Corazza alla presenza delle autorità civili e militari, segno di inscindibile legame tra la Benemerita e la popolazione. Accanto ad una rappresentanza di tutti i comandi Carabinieri della Provincia, immancabile la partecipazione del personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ideale continuità con i nostri giovani in armi.

Il Colonnello Sighinolfi, nel suo discorso, ha ricordato i fatti d’arme che dal 1941 legano i Carabinieri alla data del 21 novembre, evidenziando come" i valori, i sentimenti ed i principi che mossero la strenua resistenza - sino all’estremo sacrificio - dei giovani Carabinieri chiamati a difendere il caposaldo in terra d’Africa di Culqualber, siano rimasti immutati fino ai giorni nostri e guidano tutt’ora gli uomini e donne in divisa che vigilano sulla sicurezza delle nostre comunità".

Ricorre, inoltre, anche la giornata dedicata agli Orfani; figli di quei commilitoni che per prestare fede al giuramento di fedeltà alle Istituzioni hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere.