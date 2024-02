Una vita trascorsa nella bottega di famiglia, chiusa la storica ferramenta di viale Roma: "Un pezzo di cuore che se ne va"

Quasi mezzo secolo trascorso a servire articoli per il bricolage, utensili da lavoro, ma anche dare utili consigli per piccoli lavori di riparazione e il "fai da te". Quella del 27 gennaio è una data che difficilmente potrà dimenticare Serenella Valeriani: lo storico volto della ferramenta al civico 12 di viale Roma ha infatti abbassato definitivamente la saracinesca del "Fermarket" per godersi la meritata pensione. "Ho iniziato 47 anni fa, gestendola insieme a mio padre Valerio, scomparso due anni fa - spiega Valeriani -. Per lui quell'attività era la sua vita". In questi giorni si è aperto il dibattito circa la desertificazione del commercio, con Ascom Confcommercio che ha stimato in 12 anni quasi 260 imprese del commercio al dettaglio scomparse.

"Abbiamo avuto un calo delle vendite - conferma l'ormai ex commerciante -. Le spese stavano cominciando a superare le entrate, ma riuscivamo ad andare avanti in quanto la nostra era un'impresa familiare e non avevamo un affitto da pagare poiché il locale è di nostra proprietà. Ma il lavoro ha subìto una decisa flessione con l'apertura dei vari negozi di bricolage. Riuscivamo ad essere ancora sul mercato vendendo le cassette postali per i condomini". Nelle ultime settimane è proseguita la vendita delle rimanenze all'ingrosso, con sconti fino al 50% come riportato nel cartello con la scritta a caratteri cubitali "Fuori tutto" ben visibile sulla vetrina: "Dopo aver svenduto tutto quello che era rimasto, si sta procedendo alla rimozione degli scaffali e del mobilio".

Va così in archivio un capitolo importante della vita della famiglia Valeriani: "Al momento della chiusura ho provato molta tristezza, perchè 47 anni non si cancellano in un attimo. Viene a mancare il contatto con la clientela, è un pezzo di cuore che se ne va". Gli spazi che ospitavano l'ex ferramenta ora sono in vendita: "Ancora non si è fatto avanti nessuno, aspettiamo che qualche potenziale acquirente possa farsi avanti".