Clown terapia e non solo: una giornata speciale al Parco Dragoni

Grande successo della seconda tappa "Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche 2023" di sabato al Parco Dragoni di Forlì. Scopo della manifestazione era di promuovere la conoscenza delle Cure Palliative Pediatriche. Tanti i professionisti sanitari presenti afferenti ai diversi servizi che si integrano per garantire questo tipo di assistenza sul territorio forlivese: Pediatria di Comunità, Pediatria ospedaliera, Neuropsichiatria Infantile, Servizio infermieristico di Assistenza Domiciliare e Home care.

"Grazie agli amici volontari dell’associazione di Clown terapia “Vip Forlì odv” e agli atleti di “Wheelchair Basket Forlì” - spiegano gli organizzatori- è stato possibile realizzare una grande festa, che ha visto la partecipazione entusiasta dei piccoli pazienti, delle loro famiglie, e di numerosi frequentatori del Parco Dragoni. L'ambulatorio per il Bambino con patologia ad alta complessità assistenziale di Forlì promuove, da ormai due anni, questa manifestazione nazionale che, con il sostegno della Fondazione Maruzza Onlus, organizza eventi ciclistici, stand informativi, convegni scientifici e momenti ludici per portare la cultura delle cure palliative pediatriche nelle piazze d’Italia, promuoverne la conoscenza e sensibilizzare sulla necessità di realizzarne reti in tutta la realtà nazionale. E' importante tenere alta l'attenzione su questo tema, al fine di fornire corrette informazioni su cosa siano, come funzionino e a cosa servano le cure palliative pediatriche, andando a sfatare pregiudizi che ancora oggi le circondano e che incidono negativamente sull'accesso a tale tipo di assistenza".