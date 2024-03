Colpita dall'alluvione, nuova luce sulla palestra Giulianini di Villafranca: lavori conclusi

Si sono conclusi i lavori di ripristino del polisportivo comunale Giulianini di Villafranca, colpito dall'alluvione dello scorso maggio. La palestra, riconsegnata alle scuole già nel mese di gennaio, è stata recentemente omologata dalla Federazione di Pallavolo e verrà molto presto utilizzata anche dalle società sportive per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Grazie a una donazione importante di 250mila euro derivante dalla raccolta fondi promossa da Cinecittà per la ricostruzione in Romagna, abbiamo rifatto prima di tutto la pavimentazione (ora in pvc in sostituzione di quella precedente in legno, gravemente danneggiata dall’alluvione, ndr), gli intonaci e l’impianto di illuminazione (con l’implementazione del livello di illuminamento per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ndr) - dettaglia il sindaco Gian Luca Zattini -. Poi siamo intervenuti sui servizi e gli spogliatoi, rifacendo anche qui gli intonaci, le finiture e i rivestimenti, in particolare nella zona docce. Abbiamo inoltre revisionato sia gli impianti elettrici che quelli idraulici".