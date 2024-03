Viene sorpreso dopo il pedinamento mentre spaccia cocaina: pusher nella rete dei Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa di Forlì hanno denunciato un 28enne straniero, residente in città, con l'accusa di detenzione stupefacenti ai fini dello spaccio. Nel corso di un'attività antidroga, gli uomini dell'Arma hanno notato dei movimenti sospetti da parte di un giovane straniero, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi nel mondo della droga che, a bordo della propria auto, si aggirava per le vie del centro della città mercuriale.

Una volta intercettato, dopo essere stato colto mentre cedeva dosi di cocaina a due individui, poi identificati, è stato bloccato e perquisito, venendo trovato in possesso di altri 11 grammi di cocaina, oltre a diverso materiale utile per la pesatura ed il confezionamento in dosi e la somma di 90 euro in contanti, risultato essere provento dell'attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito è stato denunciato per detenzione stupefacenti ai fini dello spaccio mentre, i due acquirenti, sono stati segnalati alla locale Prefettura che avvierà, nei loro confronti, il previsto procedimento amministrativo disponendo, nel contempo, la sospensione dei documenti validi per l’espatrio e della patente di guida.